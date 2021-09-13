Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке

Фанаты тридцатидевятилетней артистки узнали о событии из её аккаунта в Инстаграме, где Спирс выложила видео с женихом. Избранником исполнительницы стал сын иранского эмигранта, двадцатисемилетний актёр и фитнес-тренер Сэм Асгари. Пара познакомилась пять лет назад на съёмках одного из клипов. Информацию о грядущей свадьбе также подтвердил менеджер актёра, который отметил, что будущие молодожёны тронуты поддержкой и поздравлениями фанатов.

Однако со свадьбой придётся повременить, так как певица всё ещё находится под опекой своего отца. В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за пристрастия к наркотикам и психологических проблем. Судебное заседание, на котором этот статус может быть изменён, запланировано на конец сентября.

Предстоящий брак станет третьим по счёту для артистки. Ранее она была замужем за певцом Джейсоном Александром, а также за рэпером Кевином Федерлайном, которому родила двоих детей.