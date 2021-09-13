Первый самолет, совершивший международный коммерческий рейс, приземлился в аэропорту Кабула

По информации агентства Франс Пресс, самолет принадлежит пакистанским авиалиниям. Он прилетел из Исламабада. На борту всего 10 человек.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта сильно повреждены после теракта 26 августа. Наладить работу аэропорта помогают технические специалисты из Катара и Турции. 4 сентября из Кабула вылетели первые внутренние рейсы в Мазари-Шариф, Кандагар и Герат.