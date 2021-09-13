41% россиян, опрошенных сервисом SuperJob, хотели бы остаться в России при возможности выбрать любую страну для жизни

41% россиян, опрошенных рекрутинговым сервисом SuperJob, хотели бы остаться в России при возможности выбрать любую страну для жизни. 7% опрошенных хотели бы жить в США, по 4% — в Канаде, Италии и Швейцарии. Среди тех, кто в качестве лучшей страны для жизни назвал Америку, больше всего врачей, экономистов и программистов, — отмечает «Коммерсантъ».
2021-09-13T10:38:34+03:00
2021-09-13T10:38:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:38, 13 сентября 2021
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