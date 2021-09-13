Власти продлили до декабря 2022 разрешение на ввоз подержанных праворульных машин без ГЛОНАС жителям Дальнего Востока

Правительство продлило до 3 декабря 2022 года разрешение на ввоз подержанных праворульных машин без системы ГЛОНАС жителям Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Жители региона могут возить по одному такому автомобилю в год для личного пользования.