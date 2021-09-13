Второй черный ящик найден на месте крушения самолета L-410 в Иркутской области, — сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Следователи считают основными версиями авиакатастрофы – ошибку пилотирования и отказ техники. Самолет упал при повторном заходе на посадку в условиях густого тумана. Погибли 4 человека, 12 пострадали.