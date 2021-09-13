Российский теннисист Даниил Медведев заработал 2,5 миллиона долларов призовых после победы на Открытом чемпионате США

В финальном матче россиянин в трех сетах обыграл лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. После матча Медведев сказал, что был сосредоточен на игре и почти не обращал внимания на фанатов своего соперника.
После победы россиянин стал второй ракеткой мира. Медведев признался, что хотел сделать подарок своей жене на годовщину свадьбы.
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В финальном матче россиянин в трех сетах обыграл лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. После матча Медведев сказал, что был сосредоточен на игре и почти не обращал внимания на фанатов своего соперника.