Российский теннисист Даниил Медведев заработал 2,5 миллиона долларов призовых после победы на Открытом чемпионате США

В финальном матче россиянин в трех сетах обыграл лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. После матча Медведев сказал, что был сосредоточен на игре и почти не обращал внимания на фанатов своего соперника.

После победы россиянин стал второй ракеткой мира. Медведев признался, что хотел сделать подарок своей жене на годовщину свадьбы.