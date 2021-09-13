В Нью-Йорке сегодня открываются государственные школы

Более миллиона учеников вернутся в классы после полутора лет дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса.

Школы в Нью-Йорке закрылись из-за пандемии в марте 2020 года. В прошлом сентябре ограниченное число школьников смогли перейти к смешанной программе обучения. Сегодня в школы возвращаются все. Ни в штате, ни в городе не введена обязательная вакцинация для учащихся. Тем не менее, уровень вакцинации в Нью-Йорке является одним из самых высоких в стране, в том числе среди школьников — сейчас в городе вакцинированы 65% учащихся в возрасте от 12 до 17 лет и 72% учителей. С 27 сентября в Нью-Йорке вступает в силу требование обязательной вакцинации для всех сотрудников департамента образования, включая школьный персонал. На случай выявления заражений в классах разработана подробная программу действий по карантину. Если департамент здравоохранения города подтвердит в школе вспышку коронавируса, то вся школа будет закрыта на карантин, а ученики переведены на удаленное обучение.

Власти Нью-Йорка также объявили, что на этой неделе в городских школах откроются более 700 пунктов вакцинации.

