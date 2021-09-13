В Белоруссии из учебников по истории из 11 класса изъяли упоминания о Светлане Алексиевич и Станиславе Шушкевиче

В Белоруссии из учебников по истории из 11 класса изъяли упоминания о лауреате Нобелевской премии Светлане Алексиевич и бывшем руководителе страны Станиславе Шушкевиче, — сообщило «Еврорадио». И Алексиевич, и Шушкевич резко критиковали белорусские власти, писательница входила в президиум координационного совета белорусской оппозиции.