В Белоруссии из учебников по истории из 11 класса изъяли упоминания о Светлане Алексиевич и Станиславе Шушкевиче

В Белоруссии из учебников по истории из 11 класса изъяли упоминания о лауреате Нобелевской премии Светлане Алексиевич и бывшем руководителе страны Станиславе Шушкевиче, — сообщило «Еврорадио». И Алексиевич, и Шушкевич резко критиковали белорусские власти, писательница входила в президиум координационного совета белорусской оппозиции.
2021-09-13T10:06:41+03:00
2021-09-13T10:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 13 сентября 2021
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