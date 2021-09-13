Ространснадзор проверит авиакомпанию «Аэросервис» после крушения самолета L-410 в Иркутской области, — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. В результате катастрофы погибли 4 человека, в больницу доставлены 12. Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что самолет упал во время повторного захода на посадку в условиях сильного тумана.

После катастрофы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

