В крови погибших от отравления арбузом москвичек найден ядовитый этиленгликоль

Такие данные приводит Пятый канал.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи. СК завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основные версии, к которым склоняются силовики: отравление партией испорченных арбузов, или отравление из-за ненадлежащей дезинфекции в магазине «Магнит». Торговая сеть ранее заявила, что изъяла из оборота партию плодов.

Пятый канал со ссылкой на свой источник сообщает о результатах анализов погибших пожилой москвички и ее внучки. В крови у них найден этиленгликоль. Вещество используется в тормозных жидкостях, для мытья стекол, кремов для обуви и в качестве антифриза. Попадание в организм может привести к летальному исходу. С жалобами на отравление были госпитализированы еще несколько человек.

Магазин «Магнит», где был приобретен арбуз, сейчас закрыт. Соседи отравившихся москвичей между тем жалуются на антисанитарию в доме, обилие тараканов и грязную воду.