Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP после победы на Открытом чемпионате США. Напомним, Медведев обыграл первую ракетку Новака Джоковича из Сербии. После матча Медведев сказал, что хотел сделать подарок своей жене.

Медведев выиграл турнир серии Большого шлема с третьей попытки. Россияне не побеждали на US Open больше двадцати лет – в 2000-ом турнир выиграл Марат Сафин.