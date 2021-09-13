В Грузии под подписку о невыезде освобожден россиянин Иван Кочетков

Истек предельный срок содержания под стражей. В Грузии он составляет 9 месяцев, — сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Россия добивается экстрадиции Кочеткова по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной. В прокуратуре Грузии и в тбилисском городском суде не ответили на вопросы об изменении меры пресечения и экстрадиции Кочеткова. В России он арестован заочно. Напомним, российские власти считают «Медузу» иностранным агентом.
2021-09-13T09:38:34+03:00
2021-09-13T09:38:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:38, 13 сентября 2021
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