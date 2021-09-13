В московской мэрии утверждают, что школах Москвы не планируется вводить масштабную систему распознавания лиц

Заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала ТАСС, что в отдельных школьных зданиях могут появиться дополнительные системы в качестве эксперимента, однако, это возможно только с согласия родителей учеников.
2021-09-13T09:33:55+03:00
2021-09-13T10:31:40+03:00
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09:33, 13 сентября 2021
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