Канадский певец Джастин Бибер победил в номинации «Исполнитель года» в премии MTV Video Music Awards

Бибер отметил, что прошедший год был непростым для всех, в том числе из-за пандемии коронавируса, но музыка сплачивает людей: «Последнее время выдалось таким… насыщенным… вы все, наверное, понимаете, о чем я — вся эта история с ковидом, она круто изменила наши жизни. Но я хочу сказать, что в этом смысле музыка — это огромная возможность; это нечто, что объединяет нас всех в тяжелые времена. Ведь именно из-за нее мы все здесь сегодня собрались, правда? Думаю, у нас гораздо больше общего, чем различий. Я смотрю вокруг себя и вижу так много прекрасных лиц… что думаю: самое лучшее у нас с вами еще впереди!»

В этом году церемония награждения проходила в обычном формате в присутствии зрителей. Лучшим клипом стало видео на песню рэпера Lil Nas X «Montero (Call me by your name)». Оливия Родриго признана победителем в трех номинациях, в том числе, «Песня года» и «Лучший новый артист».