Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня даст показания в Палате представителей, где ответит на вопросы конгрессменов о выводе американских войск из Афганистана и планах по борьбе с терроризмом в регионе.

Республиканская партия не намерена упустить свой первый шанс провести очную ставку с высокопоставленным представителем Администрации Байдена по вопросу хаотичного вывода войск из Афганистана — конгрессмены-республиканцы потребуют от Госсекретаря США Энтони Блинкена назвать точное число американских и афганских граждан, работавших с американцами, до сих пор не эвакуированных и представить подробный план эвакуации. Также республиканцы намерены потребовать от Блинкена изложить процедуру проверки десятков тысяч афганцев, которых США вывезли из страны — на предмет принадлежности к террористическим организациям. Спрашивать Госсекретаря будут и на предмет дальнейшей стратегии по контртерроризму в Афганистане. Демократы, в свою очередь, постараются помешать попыткам республиканцев свалить вину за ошибки, совершенные обеими партиями на протяжении 20 лет в Афганистане, на Джо Байдена.

Завтра госсекретарю предстоит отвечать на вопросы об Афганистане на других публичных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

