Глава Центризбиркома Элла Памфилова не считает, что интерес россиян к парламентским выборам падает

Она также отмечает высокую конкуренцию среди кандидатов в этом году.

Если нынешняя избирательная кампания внешне и производит впечатление спокойной, то это всего лишь следствие пандемии. Такое мнение в интервью газете «Ведомости» высказала Элла Памфилова. Она сказала, что на людей подействовала необходимость сидеть дома в этом году — граждане по новой привычке уходят в себя, однако внешнее спокойствие не означает, что у них «внутри что-то не бурлит и что эмоционально их ничто не волнует, в том числе политика». Глава ЦИК утверждает, что явка на этих выходных будет не меньше, чем на предыдущих парламентских выборах.

Помимо прочего, Памфилова добавила, что конкуренция на выборах в этом году никуда не ушла, о чем говорят показатели в 13 человек на место в Госдуме.

В то же время издание приводит данные Центризбиркома, согласно которым интерес к голосованию за кандидатов в Госдуму в последние годы снижается. Если в 2007-ом пришло 64 процента от всех избирателей, то в 2016-ом – только 48 процентов.

Памфилова также считает октябрь оптимальным месяцем для выборов. По ее словам, в большинстве учебных заведений можно было бы немного передвинуть каникулы на последнюю неделю октября.

