Несколько европейских стран с сегодняшнего дня вводят ограничения для непривитых от коронавируса

Массовые мероприятия и ряд магазинов станут недоступны для граждан Литвы, которые до сих пор не сделали себе прививку от опасной инфекции. Причем изначально планировалось ввести для таких людей ограничения и на передвижение в общественном транспорте, а также запретить им посещать медицинские учреждения, однако в последний момент от этого оказались. Вместе с тем, и эти нормы вызвали бурную реакцию в стране: к зданию Сейма вышли не менее 5 тысяч человек. В результате почти 30 граждан задержали, а 10 сотрудников полиции пострадали.

В Греции для не привитых закроют заведения общепита и развлекательные центры. Если сертификата о вакцинации нет, то для прохода в организацию придется предоставить отрицательный тест на коронавирус, который отныне станет платным.

Аналогичные меры для граждан старше 16 лет вводят и в Швейцарии, где ежесуточно опасный диагноз подтверждается у почти 3 тысяч человек.

В США власти обязали вакцинироваться сотрудников всех компаний – как государственных, так и частных, где работают более ста человек. Как ожидается, в ближайшие месяцы начнут прививать детей от пяти до двенадцати лет. В конце сентября компания Pfizer заканчивает клинические испытания детской вакцины.