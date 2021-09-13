В Москве вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли пять миллионов человек, — сообщила ТАСС заместитель мэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что это около 50% трудоспособного населения. Из общего количества вакцинированных примерно пятая часть – люди старше 60 лет. В структуре заболеваемости доля людей пожилого возраста очень высока. Подавляющее большинство летальных случаев именно в этой категории, — добавила Ракова.
2021-09-13T09:02:57+03:00
2021-09-13T09:02:57+03:00
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09:02, 13 сентября 2021
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