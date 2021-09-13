В Израиле сегодня возобновится процесс по делу бывшего премьера Беньямина Нетаньяху

Его обвиняют по нескольким серьёзным уголовным статьям. Экс-чиновник вину не признаёт.

Процесс ранее отложили по ходатайству прокуратуры. Она объясняла это просьбой одного из ключевых свидетелей обвинения. Окружной суд Иерусалима удовлетворил ходатайство и перенёс заседание по трём делам в отношении Беньямина Нетаньяху на сегодня. Бывшего премьера Израиля обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По версии прокуратуры Израиля экс-чиновник многие годы получал дорогие подарки на общую сумму более 200 тысяч евро. В их числе были драгоценности, эксклюзивные сигары и шампанское, которые дарил Нетаньяху голливудский продюсер, гражданин Израиля Арнон Милчен. Бывшего премьера страны также обвиняют в договорённостях с учредителем газеты Едиот Ахранот, чтобы она давала устраивающую политика информацию. Адвокаты Нетаньяху уверяют, что их подзащитный такую цель не преследовал.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля на протяжении 12 лет. В июне этого года его сменил на посту премьера Нафтали Беннет, который смог сформировать правительственную коалицию по итогам парламентских выборов, которые прошли в марте.