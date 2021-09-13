США и Япония заявили об угрозе безопасности региона после ракетных пусков в Северной Корее

Ранее Пхеньян объявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Государственное северокорейское агентство ЦТАК называет ракеты стратегическим оружием. Агентство уточняет, что поражены цели на расстоянии около полутора тысяч километров.
2021-09-13T08:37:58+03:00
2021-09-13T08:37:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 13 сентября 2021
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