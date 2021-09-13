Чуть более 1% классов в московских школах ушли на карантин из-за коронавируса с начала учебного года, — сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, столичные власти не планируют полностью переводить учебные заведения на дистанционное обучение. Оно не сможет заменить очное. Ракова подчеркнула также, что в московских школах не планируется вводить масштабную систему распознавания лиц.
2021-09-13T08:37:04+03:00
2021-09-13T08:37:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902826-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:37, 13 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин