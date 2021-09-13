Чуть более 1% классов в московских школах ушли на карантин из-за коронавируса с начала учебного года, — сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, столичные власти не планируют полностью переводить учебные заведения на дистанционное обучение. Оно не сможет заменить очное. Ракова подчеркнула также, что в московских школах не планируется вводить масштабную систему распознавания лиц.