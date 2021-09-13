Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США

Он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сеттах: 6:4, 6:4, 6:4.
Матч продолжался больше двух часов. Россияне не выигрывали US Open больше двадцати лет.
В 2000-м году победителем турнира стал Марат Сафин.
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Он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сеттах: 6:4, 6:4, 6:4.
Матч продолжался больше двух часов. Россияне не выигрывали US Open больше двадцати лет.
В 2000-м году победителем турнира стал Марат Сафин.
Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин