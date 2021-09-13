Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США

Он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сеттах: 6:4, 6:4, 6:4.

Матч продолжался больше двух часов. Россияне не выигрывали US Open больше двадцати лет.

В 2000-м году победителем турнира стал Марат Сафин.