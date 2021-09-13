В Иркутской области 15 сентября — день траура в связи с авиакатастрофой самолета Л-410, в результате которой погибли 4 человека. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Всего на борту было 16 человек, самолет упал во время повторного захода на посадку. Местные власти считают, что причиной катастрофы стал отказ техники.