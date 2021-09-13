Глава Центризбиркома Элла Памфилова ожидает явку на выборах в Госдуму на уровне 2016 года

Тогда явка составила 48%. В интервью «Ведомостям» Памфилова рассказала, что за связь с экстремистскими и террористическими организациями до выборов не допустили «всего 27 человек» и назвала Всероссийское онлайн-голосование стратегической целью ЦИК. Памфилова также считает октябрь оптимальным месяцем для проведения выборов.
2021-09-13T08:33:33+03:00
2021-09-13T08:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 13 сентября 2021
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