Международная организация гражданской авиации представят доклад об инциденте с посадкой самолёта с Протасевичем

Сотрудники Международной организации гражданской авиации сегодня представят доклад об инциденте с принудительной посадкой в Минске самолёта с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Группа Международной организации гражданской авиации в прошлом месяце приехала в Белоруссию расследовать инцидент. Министр транспорта обещал экспертам предоставить доступ ко всем необходимым материалам. Руководитель группы позже сказал, что он с коллегами смог составить общую картину событий. Осталось уточнить ряд фактов, собрать дополнительную информацию и материалы. Международные эксперты выясняют почему власти Белоруссии в мае принудительно посадили самолёт, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту были 160 человек, в том числе белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга из России Софья Сапега. Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в стране после президентских выборов в августе прошлого года. Он под домашним арестом в Белоруссии, его подруга тоже. Эксперты, которые приезжали в Минск, сегодня расскажут о ходе расследования совет Международной организации гражданской авиации. Это специализированное учреждение ООН. Если члены совета одобрят доклад, его сразу обнародуют. Результаты расследования и выводы на его основе представят в ноябре.

После этого инцидента Евросоюз принял против Минска жесткие авиационные и секторальные экономические санкции.