В тайге нашли один из черных ящиков упавшего вчера пассажирского самолёта

В свою очередь его пилот сказал, что проблемы начались из-за технической ошибки.

Пока что в ходе осмотра места падения специалисты нашли только один чёрный ящик, информацию с него ещё не расшифровали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Самолёт L-410 упал накануне. На борту было шестнадцать человек, четыре из которых погибли и еще четыре находятся в тяжёлом состоянии. Как минимум двух пассажиров врачи уже отпустили домой. Остальные находятся в больнице, в основном, с переломами разной степени тяжести.

Причины произошедшего окончательно не установлены. Среди рассматриваемых версий — техническая неисправность и ошибка пилотов, которым при приземлении в аэропорту помешал туман. Один из них, Николая Махнутин, сказал интернет-изданию Baza, что крушение произошло из-за сбоя навигационной системы: «gps-навигатор увёл с помощью автопилота самолет правее заложенного курса. Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял, что нас ведет правее автопилот. За время высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава богу, не случилось. Я потерял сознание».

Тем временем власти Иркутской области объявили 15-ое сентября днём траура. Губернатор Игорь Кобзев обещал, что семьи погибших получат компенсации по миллиону рублей.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.