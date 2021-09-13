Власти Шотландии ждут согласия от Лондона на повторный референдум об отделении, сообщает агентство PA со ссылкой на выдержки из речи, с которой первый министр региона Никола Стерджен должна выступить сегодня на конференции Шотландской национальной партии. В документе говорится, что планы партии провести референдум до конца 2023 года неизменны, а решение шотландских вопросов в британском парламенте с всего 6-ю представителями от региона недемократично. Референдум, по мнению Стерджен, должны разрешить, поскольку Британия – это, цитата, добровольный союз. А отношения Эдинбурга и Лондона даже в случае отделения станут лишь крепче.
Шотландия уже проголосовала против отделения с небольшим перевесом в 2014-м, однако это было до референдума о брекзите, на котором шотландцы почти повально высказались за то, чтобы остаться в Евросоюзе.
Власти Шотландии ждут согласия от Лондона на повторный референдум об отделении
Власти Шотландии ждут согласия от Лондона на повторный референдум об отделении, сообщает агентство PA со ссылкой на выдержки из речи, с которой первый министр региона Никола Стерджен должна выступить сегодня на конференции Шотландской национальной партии. В документе говорится, что планы партии провести референдум до конца 2023 года неизменны, а решение шотландских вопросов в британском парламенте с всего 6-ю представителями от региона недемократично. Референдум, по мнению Стерджен, должны разрешить, поскольку Британия – это, цитата, добровольный союз. А отношения Эдинбурга и Лондона даже в случае отделения станут лишь крепче.