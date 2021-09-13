Власти Шотландии ждут согласия от Лондона на повторный референдум об отделении, сообщает агентство PA со ссылкой на выдержки из речи, с которой первый министр региона Никола Стерджен должна выступить сегодня на конференции Шотландской национальной партии. В документе говорится, что планы партии провести референдум до конца 2023 года неизменны, а решение шотландских вопросов в британском парламенте с всего 6-ю представителями от региона недемократично. Референдум, по мнению Стерджен, должны разрешить, поскольку Британия – это, цитата, добровольный союз. А отношения Эдинбурга и Лондона даже в случае отделения станут лишь крепче.

Шотландия уже проголосовала против отделения с небольшим перевесом в 2014-м, однако это было до референдума о брекзите, на котором шотландцы почти повально высказались за то, чтобы остаться в Евросоюзе.