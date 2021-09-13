В Монреале мужчина напал на прохожих с ножом, трое ранены, в том числе он сам, передает местный телеканал CTV. Все пострадавшие госпитализированы, в том числе и задержанный нападавший. Их жизнь вне опасности.

Полиция начала расследование, но о мотивах нападения пока ничего не сообщается.