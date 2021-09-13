На месте крушения самолета L-410 в Иркутской области нашли один из черных ящиков, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент унес жизни 4 человек, остальные отделались переломами различной степени тяжести. Два человека от госпитализации отказались, остальных отправили в местную больницу, а самых тяжелых – эвакуировали санитарной авиацией в областную.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две основные версии – техническая неисправность и ошибка пилотов в условиях тумана. Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, выживший пилот говорит о том, что в условиях почти нулевой видимости из-за сбоя навигационного оборудования автопилот увел самолет правее ВПП.