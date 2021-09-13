Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:04, 13 сентября 2021

В Израиле сегодня возобновится процесс по делу бывшего премьера Беньямина Нетаньяху

В Израиле сегодня возобновится процесс по делу бывшего премьера Беньямина Нетаньяху. Его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, сам он вины не признаёт.

Процесс ранее отложили по ходатайству прокуратуры. Она объясняла это просьбой одного из ключевых свидетелей обвинения. Окружной суд Иерусалима удовлетворил ходатайство и перенёс заседание по трём делам в отношении Беньямина Нетаньяху на сегодня. Бывшего премьера Израиля обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По версии прокуратуры Израиля экс-чиновник многие годы получал дорогие подарки на общую сумму более 200 тысяч евро. В их числе были драгоценности, эксклюзивные сигары и шампанское, которые дарил Нетаньяху голливудский продюсер, гражданин Израиля Арнон Милчен. Бывщего премьера страны также обвиняют в договорённостях с учредителем газеты Едиот Ахранот, чтобы она давала устраивающую политика информацию. Адвокаты Нетаньяху уверяют, что их подзащитный такую цель не преследовал.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля на протяжении 12 лет. В июне этого года его сменил на посту премьера Нафтали Беннет, который смог сформировать правительственную коалицию по итогам парламентских выборов, которые прошли в марте.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 103 6 16368 06.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Приговор Лукашенко и его присные — преступники и должны сидеть в тюрьме. Те, кто им помогают в их преступлениях, совершают уголовные преступления по российским законам…

5 101 6 37869 06.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 265 6 28627 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 73 6 12924 06.09
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19859 06.09
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про Колесникову с оптимизмом Колесникова войдёт и спросит: «Заключённый Лукашенко, у вас жалобы есть?» И выслушав поток мата и проклятий скажет: «Ну, это жалобы на жизнь, тут я ничем помочь не могу». И спокойно выйдет…

5 90 6 42698 06.09
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 348 6 59092 08.09
Блоги

+ Путин купил голоса? Москвичи о предвыборных выплатах Путин купил голоса? Москвичи о предвыборных выплатах Собеседники «Эха Москвы» прямо называют эти деньги подачкой и подкупом избирателей…

5 91 6 53513 06.09
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Провал Почему американцы потерпели неудачу в России, Ираке и Афганистане…

5 75 6 15695 12.09
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 145 6 32306 10.09
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 245 6 55744 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Случайное совпадение закономерной связи Формально и тематически обе эти волны сталинского террора не связаны. Разве что хронологически. Однако совпадения можно обнаружить во многом…

5 34 6 8391 08.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 84 6 21563 11.09
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Гомофобия нашей медицины Врач, как и любой свободный человек, вправе придерживаться каких угодно взглядов и притязаний, однако на своём рабочем месте не должен быть ни националистом, ни гомофобом, ни религиозным фундаменталистом…

5 27 6 7298 12.09
Блоги

Илья Шепелин журналист

+ Fake News против Соловьева, Захаровой и спойлеров на выборах Fake News против Соловьева, Захаровой и спойлеров на выборах Я/мы Борис Вишневский! Элла Памфилова была в ярости, когда узнала о спойлерах оппозиционного кандидата Бориса Вишневского на выборах и мы тоже!..

5 33 6 9481 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Неочевидное, но достойное решение Для путинского режима высокая явка на выборы и участие в голосовании, притом независимо от того за кого вы проголосуете, значимая и чувствительная вещь…

5 32 6 11427 06.09

Популярное за неделю

Новости

Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин

5 32 6 13684
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Единый думский червь предъявлен стране как набор незнакомых друг с другом глистов. Но как только результаты выборов позволят вернуться в родную нагретую прямую кишку, глистики снова срастутся в одно целое…

5 63 6 74117 08.09
#слушать 52:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2213 12.09
Блоги

Президент США Байден: Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ от вакцинации дорого обошелся всем нам…

5 107 6 188498 10.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 106 6 127461 07.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9256002
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5022520

Сегодня в эфире