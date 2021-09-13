В Израиле сегодня возобновится процесс по делу бывшего премьера Беньямина Нетаньяху. Его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, сам он вины не признаёт.

Процесс ранее отложили по ходатайству прокуратуры. Она объясняла это просьбой одного из ключевых свидетелей обвинения. Окружной суд Иерусалима удовлетворил ходатайство и перенёс заседание по трём делам в отношении Беньямина Нетаньяху на сегодня. Бывшего премьера Израиля обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По версии прокуратуры Израиля экс-чиновник многие годы получал дорогие подарки на общую сумму более 200 тысяч евро. В их числе были драгоценности, эксклюзивные сигары и шампанское, которые дарил Нетаньяху голливудский продюсер, гражданин Израиля Арнон Милчен. Бывщего премьера страны также обвиняют в договорённостях с учредителем газеты Едиот Ахранот, чтобы она давала устраивающую политика информацию. Адвокаты Нетаньяху уверяют, что их подзащитный такую цель не преследовал.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля на протяжении 12 лет. В июне этого года его сменил на посту премьера Нафтали Беннет, который смог сформировать правительственную коалицию по итогам парламентских выборов, которые прошли в марте.