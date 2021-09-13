Железнодорожный суд Воронежа рассмотрит сегодня дело о договорном футбольном матче «Чайка» — «Черноморец». Игра прошла три года назад.

Первое в России уголовное дело, открытое по статье о договорном матче, дошло до стадии рассмотрения в суде по существу. Следствие считает, что один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» Ростовской области обещал полмиллиона рублей экс-главному тренеру новороссийского «Черноморца» за проигрыш. Тот, по версии СК, согласился и убедил шестерых своих спортсменов отказаться от борьбы. Ранее технический комитет Российского футбольного союза провёл экспертизу, которая показала, что игроки «Черноморца» только имитировали оборонительные действия и намеренно проигрывали соперникам.

Матч, о котором идёт речь, прошел в зоне «Юг» в рамках первенства Олимп-Профессиональной футбольной лиги, это третья по значимости российская лига. Встреча состоялась весной 2019-ого года и закончилась со счётом 3:1 в пользу «Чайки».

Уголовная статья о договорных матчах подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до ста тысяч рублей.