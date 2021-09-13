По факту жесткой посадки самолета в Иркутской области возбуждено уголовное дело, оно передано на контроль центрального аппарата СК. Рассматриваются две основные версии – техническая неисправность и ошибка пилотов в условиях тумана. Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, выживший пилот говорит о том, что в условиях почти нулевой видимости из-за сбоя навигационного оборудования автопилот увел самолет правее ВПП.

Заслуженный пилот и бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в эфире канала РЕН похвалил действия пилотов и выразил уверенность, что дело в технике.

Все пострадавшие в крушении самолета в Иркутской области доставлены в больницу с переломами различной степени тяжести, трое из них — в реанимации, сообщают в правительстве региона. Семьям четырех погибших местные власти обещают выплатить по миллиону рублей, остальным от 100 тысяч до полумиллиона. Среду в регионе объявят днем траура.