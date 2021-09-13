Московский регион сегодня ждет, по всей вероятности, последний день летней погоды. Московское метеобюро и центр погоды «Фобос» единодушно прогнозируют прогрев воздуха днем выше 20 градусов, несмотря на кратковременные дожди. А вот уже во вторник в столицу придет атмосферный фронт и резкое – почти на 10 градусов – по холодание. Далее дневные температуры будут чуть выше 10 градусов, по ночам местами будет холодать до +2, все это – с усилением ветров.