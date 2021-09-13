Московский регион сегодня ждет, по всей вероятности, последний день летней погоды. Московское метеобюро и центр погоды «Фобос» единодушно прогнозируют прогрев воздуха днем выше 20 градусов, несмотря на кратковременные дожди. А вот уже во вторник в столицу придет атмосферный фронт и резкое – почти на 10 градусов – по холодание. Далее дневные температуры будут чуть выше 10 градусов, по ночам местами будет холодать до +2, все это – с усилением ветров.
2021-09-13T06:07:02+03:00
2021-09-13T06:07:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902766-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:07, 13 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)