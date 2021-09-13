На берегу Чудского озера в эти выходные президент Владимир Путин вместе с патриархом Кириллом открыли монумент князю Александру Невскому с дружиной. Независимый политолог Дмитрий Орешкин отметил «Эху», что из-за недостаточного количества известных фактов о Невском, из него просто сделать мифическую фигуру для объединения российского народа.

Орешкин добавил, что российский президент Владимир Путин и патриарх Кирилл занимают изолированную позицию и ищут поддержку в идеологической сфере, потому что в материальной они не могут предложить ничего достойного.