Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах завершается сегодня в России. Начальник Управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко ранее рассказал, что разработчикам удалось гарантировать тайну и анонимность голосования чисто технически, без участия человеческого фактора.

Статус регистрации на электронное голосование можно проверить в личном кабинете на mos.ru, напомнил Костырко.

По данным главы московского штаба наблюдателей Алексея Венедиктова, к субботе от москвичей подано более 1 млн 800 тысяч заявок на электронное голосование, из них на проверке ЦИКа – около ста тысяч, остальные приняты. При этом он выразил уверенности, что право на свободу волеизъявления смогут сохранить даже те граждане, на которых давят работодатели.

По оценке Венедиктова, в Москве проголосуют электронно около полутора миллионов человек.