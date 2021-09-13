Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке

Избранником 39-летней звезды стал 27-летний инструктор по фитнесу Сэм Асгари, с которым она знакома уже около 5 лет. При этом пожениться пара сможет не раньше, чем суд отменит опеку над Спирс со стороны ее отца, которая длится уже 13 лет. Недееспособной певицу признали из-за проблем с наркотиками. Отец контролирует не только ее 60-миллионное состояние, но и личную жизнь, а также вопросы работы и лечения. Он уже выказал свою готовность отказаться от опекунства, но потребовал отступных.
2021-09-13T05:03:54+03:00
2021-09-13T05:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 13 сентября 2021
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