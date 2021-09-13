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05:03, 13 сентября 2021

Мэр Парижа Анн Идальго объявила об участии в президентской гонке

Она может выдвинуться от партии социалистов. 62-летняя градоначальница весьма популярна у парижан благодаря реконструкции набережных Сены и других общественных пространств, а также социальным реформам.
Действующий глава государства, Эмманюэль Макрон, пока не подтверждал, что будет баллотироваться на второй срок (после Жака Ширак переизбраться не удавалось ни одному президенту). Впрочем, по данным большинства соцопросов он пока остается самым популярным политиком в стране, на втором месте – лидер ультраправых Марин Ле Пен.


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