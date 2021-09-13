В Грузии возобновил работу общественный транспорт, который остановили 14-го августа из-за ковида

По данным местного координационного совета по борьбе с пандемией, сейчас ситуация в стране стабилизируется. Жителей предупреждают, что на входе в метро наличие масок будет проверять полиция, а водителям маршруток запретили трогаться от остановок, если хотя бы на одном из пассажиров нет маски.

За время пандемии общественный транспорт в Грузии приостанавливал работу уже 4 раза.