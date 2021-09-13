В Белоруссии завели уголовное дело на сотрудников телеканала «Белсат»

Подробностей и конкретных фигурантов Следственный комитет республики не раскрывает. Известно лишь, что дело завели по статье об уклонении от уплаты налогов.

Телеканал «Белсат» работает в Польше и рассчитан на белорусскую аудиторию. После того, как канал начал освещать протесты против фальсификации прошлогодних президентских выборов, его материалы объявили экстремистскими.

Месяц назад суд в Минске также объявил экстремистскими материалы крупнейшего независимого сетевого издания Tut.by, на должностных лиц которого завели аналогичное дело по налоговой статье.