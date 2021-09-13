В одной из больниц Петербурга трехлетнего сироту привязали к стулу колготками

Следственный комитет начал проверку. Видеозапись, предположительно, из городской инфекционной детской больницы номер 3 на Васильевском острове, опубликовала в своем аккаунте в соцсети инстаграм петербурженка Дарья Машнова. По ее словам, медработники объяснили это тем, что ребенок постоянно играет, а следить за ним некому.

В городском комитете по здравоохранению рассказали, что выделили мальчику няню.