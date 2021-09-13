Трое из пострадавших в крушении самолета в Иркутской области находятся в реанимации

Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Состояние одной женщины настолько удовлетворительное, что она выписалась и пошла домой. Остальные остаются в больнице поселка Магистральный с переломами различной степени тяжести. Четыре человека скончались – их семьям местные власти обещают выплатить по миллиону рублей, остальным от 100 тысяч до полумиллиона. Среду в регионе объявят днем траура.

По факту жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело, оно передано на контроль центрального аппарата СК. Рассматриваются две основные версии – техническая неисправность и ошибка пилотов в условиях тумана. Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, выживший пилот говорит о том, что в условиях почти нулевой видимости из-за сбоя навигационного оборудования автопилот увел самолет правее ВПП.