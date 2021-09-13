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04:09, 13 сентября 2021

В Нидерландах с 25-го сентября отменят социальное дистанцирование

Правило полутора метров перестанет действовать для кафе, ресторанов, баров и кинотеатров. Одновременно для допуска туда начнут требовать справки о вакцинации или отрицательные тесты на ковид. Также остаются неизменными требование носить маски в общественном транспорте и запрет на ночную работу общепита и увеселительных заведений.


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