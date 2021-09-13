КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности

Это передает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его заявлению, новое оружие разрабатывали в течение двух лет. Боеголовки поразили цели в пределах территориальных вод Кореи – их технические характеристики признаны соответствующими заявленным проектным.
2021-09-13T04:09:05+03:00
2021-09-13T04:09:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 13 сентября 2021
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