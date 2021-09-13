Центризбирком прогнозирует на предстоящих думских выборах явку не ниже, чем в 2016 году

Об этом рассказала в интервью газете «Ведомости» глава ЦИК Элла Памфилова. Тогда, по официальным данным, проголосовали 48% избирателей, причем по данным опросов накануне, явка прогнозировалась даже на несколько процентов ниже, чем та, о которой социологи говорят сейчас.

Выборы пройдут с 17 по 19-е сентября.