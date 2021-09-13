Петербург вновь обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом

Это данные оперативного штаба. За последние сутки там зарегистрировали 1597 заболевших, в столице на 5 человек меньше. Петербург с его вдвое-втрое меньшим населением уже в третий раз только с начала этого месяца обгоняет Москву в антирейтинге заболеваемости, также с лета он несколько раз обгонял столицу по количеству летальных исходов за сутки.

Кроме того, разница по количеству заразившихся за день у Москвы с Подмосковьем – в два раза, а у Петербурга с Ленинградской областью – почти в 10 раз.