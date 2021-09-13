Также поздно вечером в воскресенье к выяснению обстоятельств задержания Александра Франчетти подключился и российский МИД.
Франчетти задержали в пражском аэропорту по запросу Украины. Он имеет вид на жительство в Чехии с 2000-го года и работает там фитнес-инструктором. По данным местной прессы, в феврале 2014-го он прилетел в Крым и возглавил там разведывательную группировку из 12 человек под названием «Северный ветер», которая отчитывалась напрямую перед командованием ВМФ России.
Глава СК поручил проверить основания, на которых в Чехии задержан предполагаемый участник присоединения Крыма
Также поздно вечером в воскресенье к выяснению обстоятельств задержания Александра Франчетти подключился и российский МИД.