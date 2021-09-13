«Известия»: в крови погибших от отравления на Совхозной улице в Москве нашли следы этиленгликоля

Помимо погибших бабушки и внучки, еще несколько человек из того же подъезда в конце прошлой недели госпитализировали с похожими симптомами. Следователи проверяют арбузы в близлежащем супермаркете «Магнит», однако жители подъезда жаловались на необычно резкий запах краски во время ремонта, который там идет.

Этиленгликоль широко применяется в промышленности, в том числе как растворитель для лакокрасочных изделий. Он имеет третий класс токсичности – это значит, что угрозу человеку он представляет только при длительном вдыхании паров.