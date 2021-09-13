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03:19, 13 сентября 2021

В Канаде за неделю до внеочередных парламентских выборов сменился лидер по данным соцопросов

Исследование, проведенное компанией Nanos Research по заказу канала CTV, показало, что правящая Либеральная партия обогнала консерваторов, которые лидировали последние месяцы. Причем произошло это достаточно резко – рейтинг либералов подскочил более чем на 3 процента только с прошлого опроса неделю назад. Теперь за них готовы голосовать 34 процента канадцев. Также на несколько процентов превышает личный рейтинг лидера консерваторов Эрина О’Тула рейтинг премьера Джастина Трюдо.
Внеочередные выборы Трюдо объявил, чтобы на фоне успехов в борьбе с пандемией увеличить парламентскую фракцию своей партии, которая сейчас не имеет большинства и вынуждена править в условиях коалиции.


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