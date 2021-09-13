В Париже обвенчался потомок русских императоров

Церемония прошла в старинном соборе Александра Невского на улице Дарю – князь Ростислав Романов обручился с Фотинией Георганта. Их поздравили российский посол во Франции и представители русской диаспоры Парижа.

Супруги познакомились на русском балу в Лондоне. 36-летний Ростислав Ростиславович, правнук сестры Николая II, занимает четвертое по старшинству место в генеалогической иерархии Романовых. Он родился в штате Иллинойс, но вскоре его родители переехали в Британию. Россию он впервые посетил в 12 лет, когда в 1998-м приехал в Петербург на торжества по случаю перезахоронения семьи последнего императора.