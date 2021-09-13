ИКАО сегодня огласит доклад по инциденту с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair

Он выполнял рейс Афины-Вильнюс, но был вынужден сесть в Минске – белорусские диспетчеры сообщили о якобы бомбе на борту (информация не подтвердилась, однако белорусские ВВС выслали за самолетом истребитель).

С борта сняли экс-главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который возвращался с отдыха со спутницей, гражданкой России Софией Сапегой. Их обоих арестовали. В ответ Евросоюз принял против Минска жесткие авиационные и секторальные экономические санкции.